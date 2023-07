Politiet advarer mot svindelforsøk – igjen

Politiet advarer mot svindelforsøk som blir stadig mer avanserte. Svindlerne gir seg ut for å ringe fra politiet, og sier også at vedkommende som tar telefonen må gjerne sjekke at de ringer fra politiet. Når mobilnummeret blir søkt opp, kommer det opp at telefonnummeret kan være fra for eksempel Sør-Vest politidistrikt. Dette er digitalt manipulerte telefonnumre som ikke tilhører politiet, banker eller lignende, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt Victor Fenne-Jensen.

Historien som blir presentert er at politiet er blitt kontaktet av banken til vedkommende om at det er et svindelforsøk på gang. De ber om sensitive personopplysninger.

– Politiet ringer aldri og ber om sensitive personopplysninger. Det samme gjelder for bankene. Dette er ren svindel, sier operasjonslederen.

Politiet får jevnt og trutt meldinger fra folk som er forsøkt svindlet. Svindlerne blir stadig mer avanserte ved blant annet å sette over til «banken» og snakke rette dialekt.

Dersom du blir utsatt for svindel, er det viktig å kontakte bank og politi så raskt som mulig ,opplyser politiet.

I det siste konkrete tilfellet, fattet vedkommende mistanke da telefonforbindelsen til «banken» ble brutt. Da hen sjekket kontoene sine for svindelforsøk, var det ikke noe der som tydet på det.