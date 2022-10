Politibil på oppdrag i samanstøyt med annan bil

Ingen personar er skada etter at ein politibil under utrykking skal ha blitt påkøyrd av ein annan bil på Stokka i Stavanger. Politibilen var under utrykking då hendinga skjedde. Politiet var ikkje på jakt etter bilen som trefte politibilen. Saka skal likevel bli etterforska vidare.