Politianmelder fyrverkeri på buss

Tog- og busselskapet Vy har politianmeldt skoleelever på Haraldsvang ungdomsskole i Haugesund etter at de fyrte av fyrverkeri inne på bussen til Kvala torsdag ettermiddag. Bussen ble evakuert på grunn av at det blir fyrt av fyrverkeri i bussen. Rektor Mary Ann Vestre sier til Haugesunds Avis at flere elever var ufine i munnen mot sjåføren fordi de måtte gå av bussen.

Fredag ettermiddag sendte skolen med en sosiallærer og inspektør på bussen til Kvala. Rektor har også sendt melding til foreldrene at de må ta en prat med sine barn om at nå er nyttårsfering et tilbakelagt stadium.