Politiaksjon på Hundvåg i fleire timar

Politiet i Stavanger avslutta først ved 02-tida i natt aksjonen på Hundvåg i Stavanger. Dei rykka ut med fleire patruljar ved 22-.tida torsdag.

Bakgrunnen var helsepersonell som hadde vore utsett for ei trugande hending på ei privat adresse.

Tidleg fredag morgon opplyser politiet at aksjonen tok fleire timar, men at det ikkje er nokon grunn til at publikum skal vere uroa. Ein person er tatt vare på, og ingen er skada i hendinga eller aksjonen etterpå.