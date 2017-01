Politi trikser med tall

Mer enn en tredel av politibetjentene ved tidligere Haugaland og Sunhordland politidistrikttrikser opplyser at de hadde trikset med tall for å pynte på resultatene. Det viser en forskningsrapport, skriver VG. Det var i Haugaland og Sunhordland politidistrikt det ble trikset mest med tallene. De oppgir for eksempel at de har gjennomført flere alkometertester eller kontrollert flere biler enn det som er sant.