– Ja, i første omgang så tror jeg hypen kommer tilbake. Ikke i like stort omfang som under lansering men mange har venter lenge på dette, sier Per Erik Løtveit Sviland.

Han holdt seg våken ekstra lenge i går, og ventet på lanseringen. Resultatet ble 30 av de over 80 nye digitale monstrene som Niantic melder om at nå er sluppet.

Per Erik Løtveit Sviland, level 36. Foto: Privat

– Ja, jeg har varsel på Twitter slik at jeg var umiddelbart ut døra når første melding om gen 2 tikket inn klokka 00.02, sier han.

– Det er en stor oppdatering som nok bringer mange gamle spillere tilbake, i hvert fall i en periode. Men jeg tror ikke vi får se like enorme masser som vi så i fjor sommer, sier Martin Schei Kragset.

Han har oppsummert hele den siste oppdateringen i Facebookgruppa for Pokémon Go Oslo/Akershus, som er den største i Norge. (Det er for spesielt interesserte, så ligger nederst i artikkelen.)

Grå silhuetter betyr nye Pokémons, et gledelig gjensyn for spillerne. Foto: Niantic

Erobret verden, Norge og Stortinget

Da Pokémon Go ble lansert i Norge i slutten av juli i fjor hadde det allerede tatt av. De som hadde vokst opp med Pokémon, barna deres og etter hvert foreldrene deres gitt rundt i gatene, sendte Nintendo-aksjen til himmels og det samme med salget av nødladere.

Siden det har turistforeningen arrangert pokémonturer, sykehus reservert seg mot spillere, Rihanna advart publikum mot å fange lommemonstre på konserten sin, satt bysykkelrekord i Oslo. Ikke engang Trine Skei Grande og Erna Solberg klarte å holde seg unna.

Dabbet av til tross for kampanjer og oppdateringer

Men så dabbet det av. Det ble kaldere i været, og etter hvert hadde man fanget stort sett de som det gikk an å fange uten ekstraordinær innsats. Noen Pokémons er forbeholdt andre verdensdeler og noen krever flerfoldige mils gange for å klekkes i et egg.

Niantic, selskapet bak suksessen, kjørte spesielle eventer og kampanjer på merkedager som halloween, jul og valentines, men det ga kun periodisk oppslutning. Mange var lei, og forble lei. Noen var innom iblant og mange ventet på at flere Pokémon skulle slippes. Hovedpoenget med spillet er jo tross alt å fange flere, nye monstre.

– Jeg spilte en del i fjor sommer, og fortsatte utover, men ikke like aktivt. Jeg fullførte ikke gen 1 før for et par uker siden, så det er det som holdt det gående. Og så er det noe å drive med på vei til/fra jobb, sier Kragset.

Ny oppdatering av Pokémon Go

Nye Pokémons: over 80 stk. Generasjon 2 fra Johto-regionen.

Movesets: Det har kommet nye moves til Gen 1, og mange moves har blitt rebalansert.

Lapras CP: Lapras har blitt oppdatert og har fått redusert sin CP. En Lapras på rundt 2500 CP vil ha mistet ca. 300 CP.

Nests & Spawns: Det har vært Nest Migration, og det er nå mange nests med Gen 2 Pokémon. Spawnpoints og tidspunkter Pokémon spawner der har også endret seg.

Ditto: Det er foreløpig bekreftet at Ditto kan komme fra Hoothoot og Sentret.

Togepi, Togetic, Baby Pokémon: Disse er bekreftet funnet wild, så blir enklere å få tak i.

Egg: Man kan nå få de nye gen 2 Pokémon fra egg.

Medaljer: To nye medaljer; Johto Medal og Delinquent Medal (Dark type)

Region Exlusive: Ingen region exclusive bekreftet foreløpig, men Heracross mistenkes for å være eksklusiv til Sør-Amerika, har ikke vært observert andre steder foreløpig.

Level up bonus: Foreløpig bekreftet 15 Nanab Berry på level 31 og 20 Nanab Berry på level 35.

Avatar: Det er nå lagt til nye klær og lignende.

Candy: Man får nå mer candy for høyere evolution Pokémon man fanger i wild. Nivå 1 = 3 candy som vanlig, nivå 2 = 5 candy, nivå 3 = 10 candy. Candy til Hitmonlee og Hitmonchan er samlet i én type som nå heter Tyroge Candy.

Buddy Candy: Togepi endret fra 5km til 3km.

Evolve Candy: Zubat trenger bare 25 candyfor å evolve til Golbat (var 50 candy før). Horsea trenger bare 25 candy for å evolve til Seadra (50 før).

Evolution Items: Man trenger evolution items for noen Pokémon som har flere muligheter ved evolution, disse får man fra Pokéstops. Når man gjør en evolution med item får man 1000 XP istedenfor 500 XP som er vanlig.

Umbreon / Espeon: Endre navnet på Eevee til Sakura for å få Espeon, Tamao for å få Umbreon. Dette fungerer bare én gang per navn, så velg en bra Eevee. Espeon får høyere CP enn Umbreon.

First Catch Bonus: Man får nå 50 XP bonus hvis man fanger en Pokémon på første kast.

Critical Catch: Det er nå mulig å få Critical Catch, som gjør at pokéballen ikke rister tre ganger, men kun én gang.

Pokémon Movement: Pokémon har nå flere måter å bevege seg på når du skal fange dem.

Razz Berry, Nanab Berry, Pinab Berry: Man kan bare bruke én av disse om gangen. Du må altså velge om du vil gjøre det enklere å fange, eller om du vil ha dobbel candy.

Pokéball Physics: Det er endringer i hvordan fart, distanse, etc. beregnes når du kaster. Det er nå lettere å kaste langt, men uvant.