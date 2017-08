Pøbelpris

Grunnleggere av Pøbelprosjektet, Eddi Eidsvåg og Arne Husjord, tildeles Jonas-prisen for sin medvirkning til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn. Jonas-prisen er en ærespris som årlig tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte og deres vilkår i samfunnet.