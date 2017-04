Plutselig ble det vinter i Rogaland

– Jeg hadde forventa vår på dette tidspunktet, og minst ti grader. Da er det ikke kjekt å stå opp til snø, og måtte skrape bilen, sier Helene Schieflo.

Å skrape bilen 25. april er ikke normal kost i Rogaland. Foto: Arild Eskeland / NRK

Da hun våkna i morges lå snøen tjukt rundt husene på Våland i Stavanger.

– Jeg så jo at det snødde i Oslo i går, og det var jo greit, men at det skulle komme til Stavanger, det trodde jeg ikke, sier hun.

– Heldigvis hadde jeg ikke bytta til sommerdekk ennå.

Politiet: – Svært GLATT

Natt til tirsdag falt noen centimeter snø, og flere steder i Rogaland blei den liggende. Store deler av fylket våkna dermed opp til en 25. april som kunne by på helt andre værforhold enn det befolkninga på Sørvestlandet er vant til på denne tida.

Hagemøbler og nyplanta blomster var dekka av et tjukt, hvitt lag.

Allerede tidlig om morgenen advarte politiets operasjonssentraler i både Stavanger og Haugesund mot til dels svært glatte veier.

I trafikken har det vært enkelte hendelser, men ingen er alvorlig skadd, og de store materielle skadene er også unngått. Ved 06.30-tida sneia en bil borti en fjellvegg på veien til flyplassen på Karmøy, og på samme tid kjørte en bil av veien ved Øksnevad i Klepp.

Ved 08-tida hadde det begynt å dryppe fra trærne, men ennå var det hvitt på busker og bakke. Foto: Erik Waage / NRK

Radiolyttere har dessuten kontakta NRK med meldinger om «speilblanke veier usaltet», og «hadde piggdekk men sleit med å komma fram».

Kan komme mer nedbør

Ifølge meteorolog Martin Granerød kommer snøen til å forsvinne så snart temperaturen stiger, men det kommer til å ta noen timer.

– Det er ventet at temperaturene kommer til å stige i løpet av dagen, og hvis sola også titter fram, kommer det til å smelte i løpet av dagen. Men det er også fare for at det kommer ei byge til i formiddag eller ettermiddag, sier Granerød.

