Plattformbygging i Asia ga 70 milliarder i ekstrakostnader

Rapporten er basert på tall oljeselskapene har rapportert til myndighetene for elleve oljeutbygginger i forbindelse med statsbudsjettet, melder Dagens Næringsliv. I perioden 2009 til 2013 tildelte oljeselskaper i Norge sju av elleve utbygginger til asiatiske verft.

– Dette har vi gjort for egen regning. Det er en problematikk vi har vært veldig opptatt av de siste årene, sier rapportforfatter Magnus Kjemphol Lohne i Rystad Energy.

I snitt ble de asiatiske utbyggingene 75 prosent dyrere enn de norske.

Argumentet som ble brukt for å velge asiatiske verft, var at det var 25 prosent billigere og at kapasiteten ved norske verft var sprengt.

Talsmann i Statoil, Morten Eek, sier selskapet er fornøyd med jobben asiatiske verft har gjort for dem, og understreker at Statoil har lagt seg i selen for å sikre at norske leverandører skal konkurrere om å jobbe med Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Bransjesjef Runar Rugtvedt i olje- og gassgruppen i Norsk Industri mener rapporten bør tas høyde for fremover.

– Det er kjempeviktig at en legger opp til anbudsstrategier som gjør at europeiske og norske leverandører har muligheten til å konkurrere på like vilkår, sier Rugtvedt.