Plastinnsamling i Stavanger

Fra høsten av blir det trolig plastinnsamling i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad. Etter at Ivar sitt store anlegg på Forus brant ned for snart to år siden, har det ikke vært plastsortering i Stavanger. Nå kan det bli gjeninnført innsamling én gang i måneden, der plasten kjøres til Tyskland for gjenvinning. Politikerne i utvalg for natur og miljø skal behandle saken neste uke. Sandnes og Sola har allerede innført en slik midlertidig ordning.