Plast smelta på komfyren

Det blei meldt om branntilløp i ein bygning med 12 leilegheiter på Avaldsnes i Karmøy klokka kvart over to i natt. Det var opne flammar på komfyren, men bebuaren klarte å sløkka sjølv. Brannvesenet meiner det kan ha vore plast som smelta på komfyren. Bebuaren blir meldt til politiet for uforsiktigheit.