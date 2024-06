Plantesykdom i tomatgartneri på Finnøy

Et tomatgartneri i Finnøy har fått et uønsket plantevirus i gartneriet. Det skriver Øyposten. Det fører til at gartneren må pakke alle tomatene hjemme, og bilen som henter tomatene kjører ikke innom andre gartneri.

– Så langt har vi et tilfelle i Finnøy og Rennesøy. Viruset er ikke ekstremt farlig, men vi vil prøve å unngå at det sprer seg, sier Håvard Skavland, styreleder i Ryfylke Fellespakkeri til avisa.

Viruset heter pepinovirus, eller tomatmosaikkvirus, ifølge Øyposten. Det har ikke blitt påvist i Ryfylke siden 2006. Da måtte en gartner destruere 5000-6000 planter.