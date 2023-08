Planlegg restaurant med utsikt over Lysefjorden

Selskapet The Bolder Experience AS har sendt søknad til Strand kommune om å få bygge restaurant på Skjerafjellet i Lysefjorden. Bygget skal stå i nærleiken av dei såkalla Bolder-hyttene, med utsikt mot Lysefjordbrua. Ifølge søknaden skal bygget innehalde restaurant og selskapslokale. I tillegg skal det kunne brukast som et fleirbruksbygg saman med de eksisterande overnattingshyttene i området. Det kjente arkitektfirmaet Snøhetta har vore med i utviklinga av restaurantbygget.