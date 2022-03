Planlegg nye bomringar på Haugalandet

Rogaland Fylkeskommune tar på seg leiaransvaret for å få nye bompengeringar på Haugalandet. Til møtet i samferdsleutvalet i dag skriv fylkesrådmannen at dei nye bompakkane for Haugesund og fastlands-Karmøy har kome lengst i planlegginga. Fylkesveg 547 på Karmøy og fylkesveg 47 mellom Haugesund og Sveio treng fleire utgreiingar. Målet er lokal politiske behandlinga av dei nye bomringane på Haugalandet før valet i 2023.



