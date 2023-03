Planane ved Risøybrua drar ut

Det går lengre tid enn rekna med å planlegge Caianos sitt nye næring- og kontorbygg ved Smedasundet, rett sør for Risøybrua, prosjektleiar Martin Laurhammar til Haugesunds avis. Nærare eitt år etter at reguleringsplanen blei godkjent har det ennå ikkje skjedd noko. Men til sommaren byrjar truleg riving av Lille Maritim og to andre bygg, seier Laurhammar og til hausten kan arbeidet med nybygga til 200 millionar kroner starta opp