Plagsamt sykkelritt

Fleire av innbyggjarane i Søredalen på Sviland er frustrert fordi hovudvegen deira blir stengd i totalt fem timar denne helga. Det er Norgescupen i sykkel som gjer at fleire vegar i Sandnes vert stengde laurdag og sundag. Bonde Geir Ingvald Svihus meiner det øydelegg viktige arbeidsoppgåver for blant andre bøndene, medan arrangøren av rittet, Roy Hegreberg seier dei har alle naudsynte løyve for å gjennomføra rittet.