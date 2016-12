Plaget politiet - fire i arresten

Fire personer, tre menn og en kvinne, havnet i arresten i Stavanger i natt etter at en av mennene gjorde «obskøne» bevegelser mot politiet. Politiet måtte bruke pepperspray mot mannen (27) for å få kontroll på ham skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter. Kvinnen(21) og de to andre mennene (28 og 29) ble anmeldt for å hindre politiet i gjøre jobben sin. Hendelsen skjedde i Stavanger sentrum klokken 02 i natt.