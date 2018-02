Pizzabrann minutt for minutt

– Jeg har alltid tenkt hvem er det som klarer det, men jeg har altså klart det selv en gang, sier politiker Atle Simonsen (Frp), som nå er statssekretær i Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

Det var i januar at Simonsen kom hjem til stortingsleiligheten etter en veldig lang dag. Han var sulten og gjorde som så mange andre nordmenn: Simonsen slengte en pizza i ovnen.

Atle Simonsen (Frp), statssekretær i Kunnskaps- og integreringsdepartementet. Foto: Marius Vervik

– Men så glemte jeg rett og slett ut at jeg hadde satt den inni og gikk og la meg, sier han.

Eldre og unge enslige

I fjor var komfyrbranner skyld i over halvparten av alle branner og branntilløp i Norge. Ifølge brannvesenet er det eldre og unge enslige som oftest står bak.

Av denne grunn var NRK sammen med Rogaland brann og redning fredag for å steike og svi en pizza minutt for minutt. Se video øverst i artikkelen.

Eksperimentet skjedde under kontrollerte forhold i Vagleleiren i Sandnes.

– Det er spennende hvor lang tid det tar før pizzaen begynner å røyke, sier reporter i NRK, Johan Mihle Laugaland.

Humorserien Match har tatt for seg pizza-problematikken. Du trenger javascript for å se video. Humorserien Match har tatt for seg pizza-problematikken.

For brannvesenet er det viktig å få folk til å forstå hvor galt det kan gå når folk lager mat når de er trøtte eller beruset etter en kveld på byen.

Senest i høst brukte brannvesenet i Bergen svartsvidde pizzaer for å nå ut til studentene i byen.

«Har du drukket alkohol, kjører du ikke bil. Har du drukket alkohol, bør du heller ikke bruke komfyren», er budskapet fra Norsk brannvernforening.

Halvparten hadde drukket

En rapport fra 2013 slår fast at nærmere halvparten av dem som omkom i brann i Norge, var påvirket av alkohol. Og de fleste av disse hadde selv forårsaket brannen, for eksempel ved å varme opp nattmat på komfyren.

Så hvordan gikk det med Atle Simonsen den famøse natten.

– Jeg våknet av at det var masse røyk i leiligheten. Det gikk selvfølgelig fint og jeg fikk luftet ut, men jeg fikk besøk av brannvesenet.

Og alle i bygården måtte evakuere.

– Jeg vet jo at det er et problem og at det skjer relativt ofte, men nå har jeg i alle fall opplevd det selv, sier Simonsen.