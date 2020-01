Piratsjåfør ble politianmeldt

En mann i 40-årene anmeldes for piratvirksomhet. Politiet mistenker ham for å ha kjørt passasjerer uten gyldig drosjeløyve, noe han nekter for. Bilen ble avregistrert på stedet, og mannen har fått bruksforbud på bilen som han hadde lånt av et familiemedlem.