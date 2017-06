Piloten: – Flyet fikk motorstopp i lufta

– Jeg var pilot. Det flyet fikk motorstopp, sier Leidulf Heskje. Han og to andre var ombord på det lille Cesna 206-flyet som fikk problemer over Jæren i dag.

– Motoren takket for seg rett etter avgang. Vi er litt oppbanket og preget, men ellers ok. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg kan si før jeg har fått snakket med havarikommisjonen, sier Heskje.

Leidulf Heskje var pilot for flyet som gikk ned i Time kommune i dag. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Jærbuen er meget erfaren flyger og flyentusiast.

– Var det nødlanding eller styrt?

– Nødlanding helt etter boka. Motoren stoppet med et stort smell og vi måtte ned raskt, sier Heskje.

Tidligere i dag har politiet og brannvesenet kalt hendelsen for flystyrt. Ifølge Heskje var det altså nødlanding. NRK har endret denne artikkelen etter denne opplysningen.

Styrtet ved vann

Politiet, brannvesenet og AMK fikk melding om at flyet litt etter klokken 15.20 lørdag ettermiddag.

– Vi fikk melding om at det var et sjøfly, men det er litt usikkert. Det er i alle fall et mindre fly. Det var i alle fall tre personer om bord, som det fort ble gjort rede for, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Toralv Skårland til NRK kort tid etter styrten.

De tre mennene ombord ble kjørt til sykehuset i Stavanger. Flyet gikk ned i Frøylandsvatnet i Time kommune.

– Flyet er totalskadd. Det er ikke nær bebyggelse, men det er en utfordring fordi det lekker drivstoff. Brannvesenet er på stedet for å bistå med dette, sa Skårland.

– Hva gjør dere videre nå?

Politiet har sperret av området der flyet gikk ned. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Nå vil vi ta nye etterforskningsmessige skritt, blant annet med avhør av vitner. Det er folk som har sett dette, og vi må prøve å komme i kontakt med dem.

Lettere skadet

Han ønsket for øvrig ikke å kommentere for mye rundt skadeomfanget på de tre mennene, men sykehuset har senere bekreftet av de ble betegnet som lettere skadet. Brannvesenet bekreftet tidlig at det ikke var snakk om noen brann eller eksplosjon som følge av styrten.

– Det tre ombord kom seg ut for egen maskin, sa vaktleder Svein Nesse.