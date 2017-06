Piloten i ulykkesflyet: – Refleksene slo inn

– Det er refleksene som slår inn – og alt jeg har lært opp gjennom årene av instruktører, sier den erfarne småflypiloten Leidulf Heskje.

Lørdag var han på tur i sitt Cessna 206 sjøfly over Jæren. Med på turen var en kamerat og sønnen hans som nettopp hadde kommet inn på flyskolen.

Men turen ble av typen Heskje sent vil glemme.

Startet på Frøylandsvatnet

Dramaet startet på Frøylandsvatnet ved Bryne, hvor de hadde landet sjøflyet etter en fin tur over Ryfylke.

– Jeg gjør meg klar til for å ta av igjen. Jeg takser flyet mot øst og snur det for å få færrest mulige hindringer når jeg skal gi gass og ta av.

Heskje feller ut vingeklaffene for å øke løftet slik at flyet raskest mulig kommer i lufta.

– Jeg gir gass som vanlig og avgangen forløper som normalt: Vi kommer oss opp i lufta og flyet klatret fint.

Turtallet synker

I lufta følger Heskje spesielt med på en høgspentledning som går øst-vest på vannet. I det strømledningen passeres, synker turtallet på flymotoren kraftig. Og før han får tenkt seg om kommer det et kraftig smell fra motoren som alle turgåerne rundt Frøylandsvatnet, hører.

Motoren blir fullstendig ødelagt og stanser helt. I motorblokken er det et hull på størrelse med en knyttneve.

For snart en uke siden måtte Leidulf Heskje gjøre en dramatisk nødlanding på Frøylandsvatnet da motoren på sjøflyet hans totalhavarerte i lav høyde. Foto: Ole Andreas Bø

– Jeg tenker på alle bolighusene som ligger foran meg, og at jeg for enhver pris må unngå dem.

Flyet gjør et par hopp

Når flymotoren svikter er flyet i 70 meters høyde. 65-åringen får ut vingeklaffene og får snudd flyet til venstre.

– Flyet treffer vannflaten og vi gjør et par hopp.

Når flyet treffer land blir det bråstopp og flyet tipper rundt. De tre tar seg ut av flyet for egen hjelp, så godt som helt uskadde.

Må sortere tankene

Fly og flyging har vært viktig for Leidulf Heskje siden han tok småflysertifikatet i 1979. Brynemannen er en velkjent skikkelse i flymiljøet på Stavanger Lufthavn.

Likevel innrømmer Heskje at den dramatiske nødlandingen har satt tankene i sving.

– Jeg har en fantastisk kone som har latt meg holde på med dette. Nå stopper jeg litt opp og sorterer tankene mine. Det kommer nok til å ta litt tid.

– Det endte godt, og jeg gleder meg over at den unge mannen som var med meg på tur fremdeles vil bli flyger, avslutter Leidulf Heskje, som allerede på mandagen var oppe og fløy en tur i et småfly.