Pilegrimssenter på Avaldsnes

Rogaland fylkeskommune skal starta eit forprosjekt for noko som skal bli eit kystpilegrimssenter på Avaldsnes i Karmøy. Fylket set av 2.5 millionar kroner til dette i 2019. Vedtaket føreset at Karmøy kommune også blir med på å løyve like mykje.