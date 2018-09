Pia Tjelta fikk Wenche Foss-pris

Skuespiller Pia Tjelta er sammen med Rådet for psykisk helse tildelt Wenche Foss´ ærespris for 2018. Prisen er på 100.000 kroner og ble delt ut søndag kveld i Oslo, skriver NTB. Juryen påpeker i sin begrunnelse at Tjelta er «mesterlig».