Petoro leverte 219 milliarder kroner til staten

Det norske statlig eide aksjeselskapet, som er til for å ivareta statens direkte økonomiske engasjement på norsk sokkel, leverte 219 milliarder kroner til staten.

– Kontantstrømmen vår er fortsatt på et historisk høyt nivå til tross for at gassprisen for de første ni månedene i år er 52 prosent lavere enn for samme periode i fjor, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth i en pressemelding.

Petoro har levert en netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på 219 milliarder kroner per tredje kvartal 2023. For tredje kvartal isolert var summen 39 milliarder kroner.

Pengene overføres i sin helhet til staten

I år har det blitt utført et omfattende vedlikeholdsprogram på norsk sokkel. Vedlikeholdsarbeidet bidrar til å sikre stabil gassleveranse fra Norge til Europa i mange år fremover.



– Kombinert med noen feltspesifikke hendelser har dette ført til at det er levert rundt fem milliarder kubikkmeter mindre naturgass fra norsk sokkel til nå i år enn frem til samme tid i fjor, sier Kragseth.