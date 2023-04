Personer med brekkjern og finlandshetter pågrepet

Politiet har gått til aksjon etter at tre mistenksomme personer ble observert på Eiganes. Den ene hadde på seg finlandshette og en av dem bar på et brekkjern. To av dem ble pågrepet i Stavanger sentrum. Politiet personene, men foreløpig har de bare oppført seg på en skremmende måte slik at folk i området reagerte.