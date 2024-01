Personer er ute på utrygg is

Politiet får meldinger om at personer ferdes på utrygg is både i Stavanger og Sandnes, men hovedsakelig på Store Stokkavatn.

Politiet ber om at publikum forholder seg til kommunenes målinger og har respekt for de vann som har usikker is.

Stavanger kommune meldte lørdag morgen at samtlige vann i kommunen er utrygge etter værskiftet.