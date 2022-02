Person til sykehus for sjekk

Ifølge politiet er det to personbiler som har kollidert på Karmøy, mens lastebilen kom til like etterpå. Det skal være tre personer involvert i trafikkulykken. En person blir tatt med av ambulanse for sjekk/behandling. Det er manuell dirigering på stedet. Årsaken til ulykken er ukjent.