Person til sykehus etter kjedekollisjon

Føreren av bilen som forårsaket kjedekollisjonen ved Frakkagjerd, bil nummer tre, er kjørt til sykehus. Fører av bil nummer to er kjørt til legevakten. Politiet skriver at det er bil nummer tre i køen som i høy hastighet skal ha kjørt inn i bilen foran seg. Dette medførte videre at bil nummer to kjørte inn i bil nummer en.