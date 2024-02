Person på toglinjen – all trafikk stanses i Stavanger

Politiet søker etter en person som er på toglinjen på Mariero i Stavanger. I samråd med togleder, så er all togtrafikk stanset inntil det er kontroll på personen. Mannen er iført våtdrakt og er barbeint. Han er observert ved et stanset tog, og prøver å gjemme seg under toget.