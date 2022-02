Person omkommen i bustadbrann på Karmøy

Like over klokka 10 melde politiet om ein kraftig brann i ein bustad i Sævelandsvik på Karmøy.

Ein person blei tatt ut av bustaden, og no stadfestar politiet at personen blei erklært daud på staden. Dei pårørande blir tatt hand om av helsepersonell.

Brannvesenet jobbar vidare med sløkking av brannen.