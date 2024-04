Person observert med våpen – en person pågrepet med luftvåpen

Politiet har vært på Hana i Sandnes i forbindelse med at det ble observert en person med våpen.

Det viser seg at en person har skutt med et luftvåpen i et åpent skogholt.

Det er ingen fare for personer i området, melder politiet i Sør-Vest.

En person er pågrepet og siktet for ulovlig bevæpning på offentlig sted.