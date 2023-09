En mann er knivstukket i ansiktet i ved Breiavatnet i Stavanger sentrum.

Politiet har flere bevæpnede patruljer ute og søker etter gjerningsperson.

– Det søkes fortsatt i området. Detaljer rundt kjent info og gjerningsmann vil ikke bli delt av taktiske årsaker, skriver politiet på X 14.05.

Knivstikkingen skal ha skjedd helt sør i parken ved Breiavatnet i Stavanger, ved skulpturen «Gasellen».

– Politiet er interessert i eventuelle vitner som har sett selve hendelsen og en person som har flyktet til fots fra stedet, skriver de på X.

Fornærmede er tatt under behandling og er fraktet til SUS av ambulanse. Skadeomfanget er ukjent.

Politiet har ikke per nå grunnlag for å si at øvrig publikum er i fare. Det rapporteres om mye folk i området.

