Person fastklemt etter kollisjon i Rogaland

En person sitter fastklemt etter en kollisjon mellom en personbil og et vogntog på E39 i Drangsdalen i Rogaland.

Sørvest politidistrikt skrev tidligere på Twitter at det ble jobbet med å frigjøre vedkommende, og at veien foreløpig er stengt i begge retninger.

Klokken 6.46 opplyser politiet at veien fremdeles er stengt, og at kriminalteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er på vei.

Politiet opplyser til NRK at veien fortsatt blir stengt en stund til.

Ifølge Vegtrafikksentralen vest er det ingen egnede omkjøringsmuligheter for tyngre kjøretøy, men det er omkjøring for personbiler via fylkesvei 466 ved Flikka og videre inn på fylkesvei 42 via Tonstad og Gyadalen.

Politiet meldte om ulykken klokken 4.21.

(NTB)