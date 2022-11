Per Inge Fjellheim fikk Pilt-Ola-prisen

Per Inge Fjellheim fra Sauda fikk onsdag kveld Ryfylke-utmerkelsen Pilt-Ola-prisen for sitt arbeid for folkehelse og folkefest. Fjellheim er initiativtaker til motbakkeløpet Hovlandsnuten opp i Sauda. Han har også vedlikeholdt og kantklipt langs Svandalsfossen i 16 år og deltatt i mange dugnader. Juryen skriver i sin begrunnelse for prisen at innsatsen til Per Inge Fjellheim har kostet tid og krefter, men motbakker er bokstavelig talt blitt et pluss.