Per Hasse Andersen fikk kulturprisen

Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2023 er tildelt festivalsjef for Maijazz i Stavanger, Per Hasse Andersen. Årets kulturprisvinner er en jazzens mann i Stavanger og Rogaland. Hans engasjement begynte i 1980, da han startet med å arrangere konserter for Stavanger Jazzklubb, som senere utviklet seg til Stavanger jazzforum. Han har vært leder for Maijazz siden starten i 1989.