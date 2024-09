Pensjonistpartiet sikrer flertall for frisør-skjenking i Sandnes

Etter at Sissel Vikse Falch meldte seg ut av Høyre har flertallspartiene i Sandnes (Høyre og Frp) mistet flertallet sitt. Nå sikrer imidlertid Pensjonistpartiet flertall for nye skjenkeregler i kommunen.

Det opplyser de på sin Facebook-side.

De nye skjenkereglene i Sandnes har vært en het potet det siste halve året. De vil blant annet ha skjenking hos frisører, hudpleieklinikker og klesbutikker.

– Det viktigste for Pensjonistpartiet er imidlertid ikke bevillinger til frisører og lignende, men at vi med dette forslaget sikrer levende bydeler, og at man i neste omgang må se på mulighetene for puber blant annet på våre sykehjem, sier Pensjonistpartiets eneste representant i kommunestyret, Sigbjørn Persson Flørli ifølge deres Facebook-side.