Helseminister Bent Høie med Laila Stensletten som er leder i Brukerutvalget, og Emma Sofie Pedersen fra Ungdomsrådet i Helse Fonna. Foto: Eirik Dankel / Haugesund Sjukehus

– Pengene skal gå til et nytt, toppmoderne sykehus, og renovering av deler av det bestående sykehuset, sier helseminister Bent Høie.

Sykehuset selv hadde som målsetting en byggestart neste år, og nå kommer pengene i statsbudsjettet som gjør det mulig.

– Dette prosjektet er kommet så langt at de allerede er klare til å sette spaden i jorda i januar, da er det viktig å komme med beskjeden om at regjeringen vil foreslå for Stortinget at pengene blir satt av i neste års statsbudsjett, sier Høie.

Utbyggingskostnader på 1,8 milliarder

Pengene som settes av på neste års statsbudsjett, er 70 prosent av det et nytt sykehus vil koste. Resten av pengene må Helse Fonna skaffe selv.

– Totalkostnaden for hele utbyggingen er 1,8 milliarder kroner, og dette vil komme lokale entreprenører til gode, sier Høie.

Ifølge sykehuset er dette en av de største investeringene som er gjort på land på Haugalandet gjennom tidene.

Alle inn samme dør

– Dette gir ny giv for videre utvikling. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle og sikre god helsehjelp til pasientene, sier administrerende direktør Olav Klausen ved Haugesund sjukehus.

– Nybygget er tegnet med pasienten i sentrum. Blant annet blir det bli felles akuttmottak for alle pasientene, inkludert de med psykisk sykdom eller rusavhengighet. Dette er vi det første sjukehuset i landet, seier Klausen.

.

Slik kan det nye sykehuset i Haugesund ble seende ut. Foto: Helse Fonna

Horne født på sykehuset

Også barne- og likestillingsminister Solveig Horne var med på pressekonferansen i dag.

– Dette er viktig for pasientene, pårørende, medarbeidere og alle som bor her, sa Horne. Ministeren kunne også fortelle at hun er født på Haugesund sjukehus, og moren har jobbet der.