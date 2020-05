Pengekrangel etter messeavlysning: – Det nærmeste vi kommer et ran i oljebransjen

«Dette er vel det nærmeste ran vi har kommet i olje- og gassbransjen noensinne her til lands. ONS tar beslag i hele det innbetalte beløpet, samt ber kunder om å betale ytterligere 50 prosent for 2022-arrangementet», heter det i et brev som nylig er sendt til ONS-administrasjonen.

Bakgrunnen for de sterke reaksjonene er at ONS ikke vil refundere 85 millioner kroner fra salg av utstillingsplass som er betalt av nær 400 utstillere.

Avsender er leverandørselskapene Clampon, Framo, Niras, Fourphase, Subsea Design, Ellingsen System og Khrone Instruments.

– Vi har allerede fått tilbakemelding fra mer enn 100 av utstillerne som støtter kravet om refusjon, sier initiativtakerne Geir Helgesen, markedssjef i Framo, og Dag A. Aldal, daglig leder i Clampon.

God stemning på ONS i 2018 da messegeneral Leif Johan Sevland, tidligere ordfører i Stavanger, tok imot kronprins Haakon under åpningen. Nå er stemningen dårligere i en presset oljebransje som krever pengene tilbake fra Sevland & co. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Energimessen i Stavanger, en av verdens største, skulle vært avholdt 31. august til 3. september.

Etter korona-avlysningen tilbyr stiftelsen i stedet halv pris på energimessen i 2022.

«Hersker vantro over kundebehandlingen»

Helgesen og Aldal sier de jevnlig deltar på messer og arrangementer rundt i hele verden.

I år skulle de vært med på tolv slike. Men alt er avlyst.

– ONS er desidert verst i klassen når det gjelder tilbakebetaling. De andre refunderer fra 85 til 100 prosent, sier Geir Helgesen.

«For at det ikke skal være noen tvil hos dere ONS: – Det hersker i bransjen vantro over den kundebehandlingen som praktiseres», skriver avsenderne videre i brevet.

– Tenk om vi skulle gått til våre kunder og sagt at det ikke blir noe av en forhåndsbetalt leveranse på grunn av koronasituasjonen, men at vi likevel beholder alle pengene. Det hadde blitt ramaskrik, sier Dag A. Aldal.

Spår blodbad

Selskapene som hadde meldt seg på ONS var alt fra store selskaper med milliardomsetning til mindre bedrifter med få ansatte.

Etter det NRK kjenner til har noen selskaper allerede betalt beløp i millionklassen til ONS, men for de fleste er tapene rundt 100.000 kroner.

Geir Helgesen og Dag A. Aldal har ambisjoner om å få kontakt med samtlige ONS-utstillere i Norge og utenlands for å samle støtte til refusjonskravet. Foto: Elias Håvarstein / NRK

– For en vanlig bedrift kreves det millionomsetning for å generere et slikt overskudd. Det er slett ikke småpenger ONS tar fra oss, sier Geir Helgesen.

Han sier det er tøffe tider for alle i bransjen nå, og mener det verste på langt nær har kommet.

– Det blir blodig. Mange selskaper vil aldri komme til ONS 2022 fordi de ikke eksisterer da, mener Helgesen.

Når situasjonen er så kritisk i bransjen mener han at alle må være med og dele på tapene.

– ONS har glemt at de er i et kunde/leverandørforhold. Mottoet for årets konferanse var «together», men akkurat det ser vi veldig lite til nå, bemerker Geir Helgesen.

ONS: – Gitt mer enn vi forplikter

– Vi har strukket oss så langt vi kan. I kontrakten med utstillerne går det klart fram at vi ikke er forpliktet til noen refusjoner. Likevel gir vi 50 prosent rabatt på neste messe i en situasjon hvor likviditeten vår er sterkt presset, sier Jon Are Rørtveit, visepresident og kommersiell leder i stiftelsen ONS.

Jon Are Rørtveit i ONS sier stiftelsen vil vurdere refusjoner hvis de får midler fra statlige støttepakker. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Så det kommer ikke noen nye tilbud fra dere?

– Nei. Vi skjønner at noen utstillere er skuffet, men dette er det vi kan tilby, sier han.

Rørtveit sier han er skuffet over at ONS så langt har falt utenfor alle støtteordninger fra myndighetene etter koronakrisen.

Han viser til at blant annet tyske og finske konferanser har fått midler fra slike støtteordninger.

– I den grad dette skulle bedre seg for oss vil det selvsagt komme kundene våre til gode, sier han.

Utstillerne oppfordrer derimot ONS om «snarest å komme på banen med et nytt og revidert forslag som dere kan være bekjent av og som tjener oss alle, gjerne neste uke da vi har kostnader og forpliktelser som løper».

– Vurderer dere å mobilisere til massesøksmål, Geir Helgesen?

– Neppe. Vi tror fornuften vil vinne fram og at dette vil ordne seg. ONS er avhengig av et godt forhold til kundene sine, og da kan ikke siste ord være sagt.