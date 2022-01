Pengar til studentane

Regjeringa har denne veka foreslått 40 millionar kroner til tiltak for studentane si psykiske helse. Pengane skal gå til studentsamskipnadane, og talsperson for Arbeidarpartiet Lise Selnes meiner at det å arrangere ei mini-fadderveke ved universitet og høgskular, kan vera ein god måte å bruka pengane på.