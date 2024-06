Pendlere skal få bruke fjerntog på Bryne stasjon

Bane Nor har i dag bestemt at passasjerer på Bryne stasjon skal få lov å bruke fjerntoget som går forbi klokken 07.46.

Det er morgentoget som kommer fra Kristiansand dette gjelder. Dette er altså godt nytt for pendlerne, og Bane Nor skriver i en pressemelding at dette lar seg gjøre uten øvrige forsinkelser i togtrafikken.