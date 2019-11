Pelsdyrsaken kan føre til opprør

Et opprør blant regjeringspartiene er i emning. Representanter fra Høyre og Frp mener regjeringens forslag til kompensasjon til pelsdyrbønder er urimelig. Nå tar de til ordet for Senterpartiets forslag, der pelsdyrbøndene skal få full erstatning. I sommer saksøkte pelsdyrbonden Martin Hove fra Klepp staten for flere millioner kroner. Dette for å få full kompensasjon for pelsdyrfarmen hans som må legges ned innen 2025.