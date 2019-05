Pelsdyrbonde anmelder leder i Dyrevernnemnda

Anmeldelsen ble levert til Sør-Vest politidistrikt fredag.

– For å forstå feilen i saken, og for å søke endringer, er det viktig å etterforske dem som er ledere av en kontrollfunksjon som ikke virker som den skal, sier advokat Arvid Sjødin til avisa.

– Vi ber om at han etterforskes, og har derfor nå politianmeldt ham, fortsetter han.

Dyrevernsnemndene er en del av Mattilsynet og bistår i det lokale tilsynsarbeidet med det tilsynet kaller «lekmannsskjønn».

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Mattilsynet i forbindelse med anmeldelsen.

Faktafeil i rapport

Det var ved Lauvås sin minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes at Mattilsynet i en rapport meldte om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av driften.

For noen uker siden avslørte NRK og pelsdyrbonden at rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, noe også tilsynet har innrømmet. Avsløringen skjedde blant annet ved hjelp av video- og telefonopptak.

I etterkant av saken har direktøren i Mattilsynet Harald Gjein gått av. Mattilsynet har også startet egne undersøkelser om tilsynet hos pelsdyrbonden.

I tillegg skal det nedsettes en undersøkelsesgruppe som skal kartlegge Mattilsynets bruk av dyrevernsnemnder.

Tilsynet på gården til Lauvås skjedde i juli i 2018. Foto: Arild Eskeland / NRk

Anmeldte Mattilsynet

Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås har tidligere anmeldt Mattilsynet. Anmeldelsen ble henlagt av politiet i februar, men politiet har den siste uka endret mening og opplyst at de vil etterforske saken likevel.

Saken kommer samtidig med at pelsdyrnæringen er under sterkt press, siden de fire regjeringspartiene er enige om at den skal avvikles innen 1. februar 2025.