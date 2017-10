Patrulje skal gjøre turistmagneter tryggere

– Folk går hele året. Selv om forholdene er gode ved Preikestolhytta, kan det være isete lenger opp i løypa. Da blir det mer risikofylt å gå her, spesielt for uerfarne fjellfolk, sier prosjektleder Atle Ommundsen i Stavanger Turistforening.

De siste årene har det vært en økende strøm av turister til området, også i vintermånedene. Ikke alle lytter til advarslene mot å legge ut på tur i dårlig vær. Det har ført til flere redningsaksjoner, som til tider har påført frivillige redningsmannskaper store belastninger.

– Det er viktig at de som er ute på tur skal føle en ekstra trygghet, sier Audun Rake. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er en veldig styrke for sikkerheten å ha folk ute i terrenget. Spesielt på dager med mye nedbør, vind og regn, mener daglig leder for Lysefjorden Utvikling og Stiftelsen Preikestolen, Audun Rake.

Derfor går Stavanger Turistforening sammen med Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling for å organisere en patruljetjeneste til de to turistmagnetene.

– Men det er viktig å poengtere at dette ikke er redningsfolk og ingen erstatning for Norsk Folkehjelp og andre redningsgrupper. Dette er forebyggende beredskap, legger han til.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har reddet mange ned fra Preikestolen og Kjerag. 19. juni i år reddet de ned en tysk kvinne som brakk foten på Kjerag. Foto: Norsk Folkehjelp

Det nye sikkerhetstiltaket har blitt tildelt 220.000 kroner av Miljødirektoratet, mens stipatruljene skal først og fremst gjennomføres med dugnadsarbeid.

Godt utstyrte patruljer

Arbeidet med å organisere stipatruljen er allerede i gang.

– Vi vil lage til et kurs for frivillige slik at de kan ta på seg rollen som stipatrulje. Med en ryggsekk som inneholder alt fra hodelykter, stegjern, bandasjer, plaster og litt ekstra klær kan de utgjøre en forskjell når uhellet er ute, sier Ommundsen i Stavanger Turistforening.

Opp gjennom årene har det vært mange leteaksjoner både ved Kjerag og ved Preikestolen. Foto: Norsk folkehjelp

Patruljer hele året

Målet er at de første patruljene skal være klar i november. På sikt skal stien til Preikestolen patruljeres året rundt. For Kjerag vil det bli patruljering så lenge veien til Lysebotn er åpen.

– Vi skal ha møte med en del personer vi tror er aktuelle for stipatruljen. Vi tror det vil være interesse blant mange til å bli med i stipatruljene, sier Ommundsen.

Stipatruljene vil også være med på å fjerne søppel langs stien, og ha tilsyn med sikringsbuene som nå er kommet på plass både på Kjerag og ved Preikestolen.