Påtent barnevogn i Stavanger

Like før klokken to, natt til mandag, ble det meldt om en brann i en gjenstand i Brødregata i Stavanger. Gjenstanden skal ha vært en eldre barnevogn, og politiet melder om at brannen var påtent.

Politiet har foretatt avhør av to vitner som kan ha observert ungdommer i området som kan ha forbindelse med hendelsen.