Påstand om 17 års fengsel i Tengs-saken

Statsadvokat Nina Grande la i Gulating lagmannsrett mandag ned påstand om at Johny Vassbakk skal dømmes til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs. Dette er det samme som Vassbakk ble dømt til i Haugaland og Sunnhordland tingrett i februar. I forslaget til straffeutmåling viste Grande til en annen drapssak som hun mener gir god veiledning til straffenivået. Dette gjelder Sjøvegan-saken der en mann i 2018 ble dømt til 17 års fengel for voldtekt og drap på Marie-Louise Bendiktsen i 1998.

Nina Grande traff fram at Birgitte ble utsatt for massiv vold, og at hun var bevisst i starten av angrepet.

– Drapet var seksuelt motivert. Birgitte var bevisstløs da overgrepet skjedde. Likevel fortsatte tiltalte med å dra ned strømpebuksa. Vi mener drapet ble utført under skjerpende omstendigheter, sa Grande.