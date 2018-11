Passkontorer legges ned

Regjeringen melder i dag at passkontorene Karmøy, Jæren, Lund, Suldal, Sirdal, Sola, Strand og Forsand legges ned.

– Konsekvensen blir at folk får lengre reisevei og må bruke mer tid på å fornye passet sitt. Særlig for dem som har barn, som må fornye passet sitt ofte, vil dette bety mer plunder og heft, skriver Geir Pollestad, leder for næringskomiteen, i en pressemelding.