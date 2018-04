Passasjer trekte kniv mot bussjåfør

Politiet fekk i 00.30-tida i natt inn fleire meldingar om at ein bussjåfør og ein passasjer slåst inne på bussen ved Hommersåk i Sandnes. Passasjeren, ein mann i slutten av 40-åra, skal ha vore rusa og trekte kniv. Då bussjåføren klarte å kasta han ut, kasta passasjeren stein på bussen slik at to ruter knuste. Politiet rykka ut og tok han med seg i arresten. Sjåføren blei seinare frakta til legevakta for sjekk.