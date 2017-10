Passasjer slo til drosjesjåfør

Politiet rykka ut til ei adresse i austre bydel i Haugesund i natt, etter at ein passasjer hadde nekta å betala for drosjeturen og deretter slått til taxisjåføren. Passasjeren, ein mann i 20 åra, gjorde opp for seg då politiet kom på døra.