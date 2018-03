Pass på rørene i kulda!

– Det var veldig lite dramatisk egentlig. Jeg skulle bare trekke ned etter at jeg hadde snytt meg i nesen i morges, men så gikk det ikke an, sier Sara Ringe, huseier på Våland i Stavanger.

Kuldegrader er sjeldent nok i Stavanger, ti minusgrader pluss vind er uhørt. Og i en sånn ekstremkulde begynner det å skje ting med vannrørene i byen.

– Det har aldri skjedd før. Vi har bodd her i tre år, og de to veggene er de eneste vi ikke har etterisolert under oppussingen, sier hun.

20 henvendelser

Ringe måtte derfor kontakte rørleggeren. Og det er ikke bare på lufta at rørlegger Arild Michaelsen merker at det er uvanlig kaldt i Stavanger.

– Vi har fått cirka 20 henvendelser det siste døgnet, sier han.

Det er åtte år siden Michaelsen sist måtte ut for å fikse frosne vannrør.

– Jeg har vært rørlegger i 46 år og dette er tredje oppdraget av denne typen, som jeg husker, sier han.

Sara Ringe og rørlegger Arild Michaelsen hjemme på kjøkkenet til Ringe. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Også forsikringsselskapene merker stor pågang. Tryg forsikring regner med at de innen fredag vil ha mottatt hundre skademeldinger på frosne vannrør fra hele landet.

– Vi får inn nye meldinger hele tiden, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens.

Gjensidige forsikring har ikke merket den samme pågangen, men har fått inn cirka 35 skader de siste dagene.

– Men tallet vil bli betydelig høyere. Den verste bølgen kommer når dette tiner opp, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

Millionskader

Frossent vann kan føre til at rør sprekker, og det kan potensielt gi vannskader for millioner av kroner.

– Hvis røret sprekker og så tiner, og vannet står på fullt trykk, da kan skadene bli omfattende, sier han.

Hjemme vil du raskt oppdage at et rør har sprukket. Verre er det hvis du er på ferie i Syden, eller har forlatt hytta uten å stenge vannet.

– Da kan vannet stå og renne i ukevis, med påfølgende veldig store skader, sier Irgens.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg forsikring. Foto: Tryg

Det er derfor svært viktig å skru av hovedvannkran og tømme rørene før du forlater hytta eller reiser bort.

Det er imidlertid mer vanlig med mindre skader. Tryg beregner i gjennomsnitt 70.000 kroner for vannskader forårsaket av frostsprengte rør.

LES OGSÅ: Rykker ut til flere pipebranner om dagen

– La vannet renne

I beste fall fører de frosne rørene til at du mister vannet en periode, slik som hos Sara Ringe i Stavanger.

– Vi bruker varmluftspistol, og kjører den opp til 40 grader. Det må ikke være for varmt, for da kan rørene smelte, sier rørlegger Michaelsen.

Før du ringer rørlegger, kan du prøve deg med en hårføner, men aldri åpen flamme. Michaelsen har følgende tips til folk som vil forebygge i den norske sprengkulda:

– Det er viktig å ha varme på. Og det beste middelet er å ha en rennende vannkran med temperert vann. Da vil vannet sirkulere og ikke fryse til, sier Michaelsen.