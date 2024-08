– Det bør åpenbart komme en avklaring snart, slik at ikke varselsaken ligger og gnager og skaper spekulasjoner. Det er ikke bare pressen som interesser seg for dette. Vi partimedlemmer vil gjerne også bli informert, sier Einar Steensnæs fra Karmøy.

Han er partiveteran i KrF, og tidligere statsråd i to regjeringer.

Einar Steensnæs Foto: Carina Johansen / NTB scanpix KrF-politiker og tidligere statsråd.

Ordfører i Haugesund fra 1988 til 1989 og fra 1992 til 1993

Innvalgt på Stortinget fra Rogaland fra 1993 til 2005.

Tidligere parlamentarisk leder for KrF og var statsråd i Kirke- og undervisningsdepartementet/Utdannings- og forskningsdepartementet fra 1989 til 1990. Olje- og energiminister fra 2001 til 2004 i Bondevik II-regjeringen.

Steensnæs er født i 1942 og er fra Haugesund. Kilde: Wikipedia og Stortinget

KrF-leder Olaug Bollestad har vært sykemeldt siden starten av juni. Onsdag ble det kjent at det er kommet inn et varsel mot Bollestad. Varselet skal dreie seg om problemer rundt Bollestads lederstil.

– Burde vært løst uten varsel

Einar Steensnæs reagerer på at det er sendt et varsel mot Bollestad til partiledelsen. Han presiserer at han ikke kjenner innholdet i varselet, men mener det kunne vært løst på en annen måte.

– Jeg er veldig forbauset over at varselformatet er brukt her for å ta opp en intern diskusjon om ulike forhold mellom ledelsen, enten det er politisk eller administrativt. Jeg tror det går an å finne ut av dette på en enklere og mer fortrolig måte, som gjør at en fortere kommer frem til en god løsning.

Forventer krisehåndtering

Per Kåre Foss, tidligere fylkesleder for KrF i Rogaland sier at partiet er i en krise, oppslutningen ligger og vaker rundt sperregrensen, og han mener at partiledelsen raskt må komme på banen med krisehåndtering.

Per Kåre Foss Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Det å bare være helt stille og vente på sentrale møter i neste uke, det tror jeg er en for lang prosess. Partiet må komme på banen og si noe nå.

– Jo lengre man er stille, desto flere spekulasjoner blir det, og de spekulasjonene blir bare vanskeligere og vanskeligere, legger han til.

NRK har vært i kontakt med flere KrF-politikere i Bollestad sitt hjemfylke, Rogaland.

Alle er overrasket over at det har kommet et varsel, og de kjenner ikke innholdet i det.

Men sier at de har tillit til partilederen sin.

Fylkeslederen i Innlandet KrF har uttalt til NRK at hun har ingen dårlige erfaringer med partilederen.

Generalsekretæren er taus

Generalsekretær Ingunn Ulfsten i KrF. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Generalsekretær Ingunn Ulfsten i KrF ønsker ikke å kommentere saken, men skriver dette i en SMS til NRK:

«Vi kommenterer aldri på personalsaker i media, eller innhold i varsler. På generelt grunnlag kan jeg bekrefte at KrF nå har et varsel som behandles i tråd med våre rutiner. Jeg gir ingen ytterligere kommentarer utover dette».